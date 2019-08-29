Кемеровчанке выплатили 160 тысяч рублей по партбилету 1975 года

Жительнице Кемерово назначили доплату к пенсии в 160 тысяч рублей на основании предъявленного ею партбилета от 1975 года. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Пенсионерка обратилась в надзорное ведомство после того, как ей отказались пересчитать выплаты по старости в Пенсионном фонде России (ПФР). "Пенсионерка предоставляла в Пенсионный фонд свой партийный билет КПСС от 1975 года, который содержал сведения о ежемесячных членских взносах. Согласно пункту 71 Устава Коммунистической партии Советского Союза, размер членских взносов устанавливался в процентном соотношении от размера заработной платы, что подтверждает заработок женщины", - отмечается в сообщении.

Прокурор Кемерово потребовал от начальника областного Пенсионного фонда соблюдать закон и пересчитать жительнице города пенсию. Женщине назначили доплату в размере более 160 тысяч рублей.