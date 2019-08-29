В американском сегменте Международной космической станции сработала аварийная сигнализация. Об этом российский космонавт Алексей Овчинин сообщил сотрудникам Центра управления полетами.
По его словам, это произошло из-за высокого содержания в воздухе кислорода в российском модуле "Звезда".
Напомним, сейчас на борту МКС находится экипаж, состоящий из россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана и итальянца Луки Пармитано. К ним также присоединился первый российский антропоморфный робот "Федор".
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