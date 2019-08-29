Слежение за пилотами во время ЧП сделает полеты безопаснее

Boeing и "Объединенная авиастроительная корпорация" договорились вместе изучать реакцию пилотов при отработке внештатных ситуаций в ходе тренировок на тренажерах.

Заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по развитию авиации общего назначения Юрий Михайлович Сытник рассказал "Правде.Ру", чем это поможет авиабезопасности.

По его словам, подготовка пилотов улучшится, потому что они отрабатывают внештатную ситуацию на тренажере, а современные тренажеры почти, на 80-85%, похожи на самолет.

"Но мониторинг действия, мышечная память у летчиков останется. Они будут выключать двигатель, включать пожарную систему, отключать систему электроснабжения, гидросистему, много-много еще нужно операций провести для того, чтобы безопасно досадить самолет или долететь до аэродрома", - сказал Юрий Сытник.

Он выразил уверенность, что очень важный этап тренажерной подготовки и изучения действий летчиков на тренажерах поможет подготовить новые программы, новые успешные тренировки, которые увеличат безопасность полетов.

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