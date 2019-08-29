Президент Татарстана раскритиковал идею отмечать день окончания ига

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Государственную думу отрицательный отзыв на инициативу властей Калужской области, которые предложили установить памятной датой день окончания Великого стояния на реке Угре - 11 ноября.

"Заключение отрицательное и основано на тех аргументах, которые ранее уже были озвучены нашим научным сообществом", - сообщила руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

По ее словам, памятными должны быть только те даты, которые "без сомнения являются объединяющими для всего народа". В качестве примера она привела Швейцарский поход Суворова. "Почему бы эту дату не сделать памятной в российской истории", - спросила она.

Накануне инициативу об установлении памятной даты поддержали 60 регионов России. Власти Калужской области считают, что Великое стояние на Угре стало знаковым историческим событием, приведшим к появлению независимого Российского государства.