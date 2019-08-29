Соловьев уверен, что тема Украины для россиян интереснее пенсий

Российский телеведущий Владимир Соловьев считает, что россиянам гораздо интереснее обсуждать Украину, чем внутренние остросоциальные проблемы, например, пенсионную реформу. Именно поэтому в его эфирах больше времени посвящают украинской теме.

По словам журналиста, он "умышленно делал много тем, когда мы пенсионную реформу обсуждали". Цифры просмотров были очень невысокие, людей не заинтересовала на уровне обсуждения тема пенсий, заверил Соловьев.

Ведущий добавил, что россиян "всегда традиционно волновало гораздо больше происходящее вокруг, чем происходящее внутри". "Увы, но это некая данность", - сказал он в интервью Telegram-каналу "Подъем".

Россияне смотрят телеэфиры, посвященные Украине, поскольку "это альтернативная истории России", а также из-за того, что там можно увидеть "живые настоящие эмоции", подытожил журналист.