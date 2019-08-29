Пансионат для престарелых проверят из-за кричащей на видео женщины

Представитель петербургского пансионата для престарелых "Синяя птица" Елена Халина рассказала о проверке учреждения прокуратурой. По ее словам, прокуратура Красногвардейского района Петербурга затребовала правоустанавливающие и медицинские документы.

Внимание к учреждению привлекло скандальное видео в социальных сетях. Две девушки засняли, как пожилая женщина кричала и говорила, что ей больно, когда санитарка меняла ей гигиеническое белье. Халина сообщила, что руководство пансионата провело внутреннюю проверку после инцидента.

Санитарка, по мнению руководства, действовала в рамках инструкции. Гигиеническое белье перед одеванием действительно нужно встряхивать. Более того, Халина оправдала и то, что санитарка подтянула женщину на подушку, утверждая, что "ей на подушке было удобнее".

Женщина страдает деменцией, поэтому в учреждении отмечают, что она остро реагирует на любые происходящие события. Представитель пансионата утверждает, что сын престарелой женщины стал на сторону "Синей птицы". Он собирается привлечь к ответственности лиц, которые опубликовали ее изображение в интернете.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как организовать уход за престарелыми людьми.

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