Представитель петербургского пансионата для престарелых "Синяя птица" Елена Халина рассказала о проверке учреждения прокуратурой. По ее словам, прокуратура Красногвардейского района Петербурга затребовала правоустанавливающие и медицинские документы.
Внимание к учреждению привлекло скандальное видео в социальных сетях. Две девушки засняли, как пожилая женщина кричала и говорила, что ей больно, когда санитарка меняла ей гигиеническое белье. Халина сообщила, что руководство пансионата провело внутреннюю проверку после инцидента.
Санитарка, по мнению руководства, действовала в рамках инструкции. Гигиеническое белье перед одеванием действительно нужно встряхивать. Более того, Халина оправдала и то, что санитарка подтянула женщину на подушку, утверждая, что "ей на подушке было удобнее".
Женщина страдает деменцией, поэтому в учреждении отмечают, что она остро реагирует на любые происходящие события. Представитель пансионата утверждает, что сын престарелой женщины стал на сторону "Синей птицы". Он собирается привлечь к ответственности лиц, которые опубликовали ее изображение в интернете.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как организовать уход за престарелыми людьми.
Читайте также:
Выбираем дом для престарелых: частный vs государственный
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Глава комитета Верховной рады Украины по международным делам также заявила, что "Московия" - "тюрьма народов".
Заражены также бананы из Бразилии, Колумбии, Перу и Доминиканской республики.