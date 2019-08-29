Журналисты не смогли найти "ту самую продавщицу мороженого" на МАКСе

Продавщица мороженого, у которой президент России Владимир Путин купил мороженое на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском, пропала с выставки сразу после визита главы государства.

Как уточняет газета "Московский Комсомолец", на следующий день после визита российского лидера журналисты пришли на место, где президент купил мороженое, однако не нашли там ни витрину, ни продавщицы. Оказалось, что территории фестиваля не продают мороженое в похожих лотках.

"Продавщица Путина" была одета в форму, которая отличается от стандартной для работников фестиваля. На МАКС-2019 также не продают стаканчики, которые купил Путин: вологодский пломбир и "Коровка из Кореновки".

Пользователи социальных сетей предположили. что девушка может быть тайным агентом Федеральной службы охраны. Некоторые комментаторы назвали ее "полковником ФСО".