Пара из США вырастила у себя в саду грейпфрут рекордных размеров. На этой неделе супругам выдали официальный сертификат, подтверждающий внесение фрукта в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщил американский телеканал CNN.
Супруги признались, что не прикладывали особых усилий, чтобы вырастить гигантский грейпфрут, и даже не ставили перед собой такой задачи. "Для нашей семьи стало настоящим развлечением наблюдать за тем, как растет этот грейпфрут, измерять его каждую неделю и надеяться на то, что, возможно, мы установим рекорд", - пояснили они.
Грейпфрут размером с баскетбольный мяч побил сразу два рекорда - по весу и по диаметру. Масса фрукта составила 3,6 кг. В обхвате он имел 73 см. Это чуть больше, чем у прежнего рекордсмена, выросшего в Бразилии.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Глава комитета Верховной рады Украины по международным делам также заявила, что "Московия" - "тюрьма народов".
Заражены также бананы из Бразилии, Колумбии, Перу и Доминиканской республики.