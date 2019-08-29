В Книгу рекордов Гиннесса попал трехкилограммовый грейпфрут

Пара из США вырастила у себя в саду грейпфрут рекордных размеров. На этой неделе супругам выдали официальный сертификат, подтверждающий внесение фрукта в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщил американский телеканал CNN.

Супруги признались, что не прикладывали особых усилий, чтобы вырастить гигантский грейпфрут, и даже не ставили перед собой такой задачи. "Для нашей семьи стало настоящим развлечением наблюдать за тем, как растет этот грейпфрут, измерять его каждую неделю и надеяться на то, что, возможно, мы установим рекорд", - пояснили они.

Грейпфрут размером с баскетбольный мяч побил сразу два рекорда - по весу и по диаметру. Масса фрукта составила 3,6 кг. В обхвате он имел 73 см. Это чуть больше, чем у прежнего рекордсмена, выросшего в Бразилии.