Москва вошла в список из 40 лучших годов мира по уровню безопасности. Ежегодный рейтинг безопасных городов составил журнал The Economist и The Economist Intelligence Unit.
Авторы исследования указывают, что сейчас больше половины (56%) всех людей на планете живут в городах, а к 2050 году этот показатель вырастет до 68% в связи со все более высокими темпами урбанизации. Всего в рейтинг попали 60 мегаполисов, которые анализировались по различным показателям: цифровая безопасность, безопасность здравоохранения, инфраструктуры, а также личная безопасность.
Лидерами рейтинга 2019 года стали города Азиатско-Тихоокеанского региона. Первое место занял японский Токио. Этот город получил самый высокий суммарный балл по всем показателям.
Москва заняла 37 место с оценкой в 65,8 балла при максимуме 100 баллов. По цифровой безопасности столица России получила 54-е место, по здравоохранению - 30-е, по безопасности инфраструктуры - 32-е, а по личной безопасности граждан - 39-е.
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