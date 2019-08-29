Основатель Alibaba предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю

Развитие искусственного интеллекта в будущем позволит людям перейти на 12-часовую рабочую неделю. Такое мнение высказал основатель компании Alibaba Джек Ма, выступая на всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае.

По его словам, люди будут работать по 4 часа три дня в неделю. Это станет возможным благодаря технологическому прогрессу и реформе образования. "Я думаю, что благодаря искусственному интеллекту у людей будет больше времени наслаждаться тем, что они - люди", - сказал бизнесмен.

Он добавил, что мировое сообщество должно сконцентрироваться на реформе образования, поскольку нынешняя образовательная система, созданная для индустриального общества, уже устарела. "Если мы не изменим образовательную систему, у нас будут проблемы", - считает Ма.

В будущем машины будут показывать более хорошие результаты во многих областях, чем люди. Образовательная система должна делать людей более креативными, подчеркнул китайский миллиардер.

"Я не беспокоюсь по поводу работы. У компьютеров есть чипы, а у людей - сердца. Сердце - вот источник мудрости", - заключил он.