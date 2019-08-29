Суд чилийского города Пукон обязал президента страны Себастьяна Пиньеру выплатить штраф в размере почти 5 миллионов чилийских песо (6,8 тысяч долларов) за нарушение законодательства при строительстве дома.
Как уточняет местная радиостанция Bio Bio, администрация города подала в суд на главу государства, поскольку на его дом не был оформлен акт окончательного приема работ.
Президент Чили получил максимальный штраф и уже оплатил его. Прошение о сносе строения суд отклонил. Судья пояснил, что принятие подобного решения не входит в его компетенцию.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Глава комитета Верховной рады Украины по международным делам также заявила, что "Московия" - "тюрьма народов".
Заражены также бананы из Бразилии, Колумбии, Перу и Доминиканской республики.