Суд в Чили оштрафовал президента за нарушения при строительстве дома

Суд чилийского города Пукон обязал президента страны Себастьяна Пиньеру выплатить штраф в размере почти 5 миллионов чилийских песо (6,8 тысяч долларов) за нарушение законодательства при строительстве дома.

Как уточняет местная радиостанция Bio Bio, администрация города подала в суд на главу государства, поскольку на его дом не был оформлен акт окончательного приема работ.

Президент Чили получил максимальный штраф и уже оплатил его. Прошение о сносе строения суд отклонил. Судья пояснил, что принятие подобного решения не входит в его компетенцию.