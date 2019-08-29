ЕР выступила против продаж спиртосодержащих лекарств в Сети

Поправки к законопроекту о продаже безрецептурных препаратов через интернет подготовлены "Единой Россией", они касаются спиртосодержащих лекарств.

Эти вещества предлагают запретить для онлайн-продажи. По словам депутата Госдумы Ольги Баталиной, иначе можно замаскировать продажу алкоголя с доставкой на дом.

Также единороссы хотят разрешить любым курьерским компаниям заниматься доставкой препаратов "без рецепта". Ответственность за качество намерены возложить на аптечную компанию, которая будет продавать лекарства в интернете.

Практику продажи в интернете предложено распространять на все регионы, хотя в первоначальном тексте упомянуты лишь Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. Их сейчас предлагают сделать локациями для пилотного проекта.

Законопроект принят в первом чтении в декабре 2017 года, работа над ним приостановлена.