Поправки к законопроекту о продаже безрецептурных препаратов через интернет подготовлены "Единой Россией", они касаются спиртосодержащих лекарств.
Эти вещества предлагают запретить для онлайн-продажи. По словам депутата Госдумы Ольги Баталиной, иначе можно замаскировать продажу алкоголя с доставкой на дом.
Также единороссы хотят разрешить любым курьерским компаниям заниматься доставкой препаратов "без рецепта". Ответственность за качество намерены возложить на аптечную компанию, которая будет продавать лекарства в интернете.
Практику продажи в интернете предложено распространять на все регионы, хотя в первоначальном тексте упомянуты лишь Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. Их сейчас предлагают сделать локациями для пилотного проекта.
Законопроект принят в первом чтении в декабре 2017 года, работа над ним приостановлена.
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