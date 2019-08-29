Школы смогут самостоятельно решать вопрос введения уроков Dota и FIFA

Российские школы могут самостоятельно решать вопрос о включении в учебный план факультативных занятий по киберспорту. Таким образом в Минпросвещения прокомментировали инициативу генерального директора Института развития интернета Сергея Петрова.

В ведомстве отметили, что в учебном плане основной образовательной программы предусмотрены две части: обязательная и вариативная. В вариативной части школы могут включать в учебный план дополнительные предметы. Их наполнение зависит от специфики школы и ее возможностей.

"Я считаю, что позиция Министерства просвещения - довольно взвешенная: посмотреть на интерес и готовность школ к таким факультативам. Некоторые школы уже оценили преимущества, который даёт киберспорт - вовлеченность школьников, возможность говорить со своей аудиторией на одном языке", - сказал президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит, передает агентство РБК.