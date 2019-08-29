Ученый объяснил, почему Гитлер не создал атомную бомбу

Советник директора Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский объяснил, почему гитлеровская Германия не смогла создать свое ядерное оружие.

По его словам, руководство страны не считало эту задачу приоритетной. "Гитлер так никогда и не принял ученых, отвечавших за атомную программу", - сказал эксперт РИА Новости.

Он отметил, что последний эксперимент по пуску ядерного реактора, который оказался неудачным, провел нобелевский лауреат Вернер Гейзенберг в мае 1945-го. Знаменитый ученый рассказывал, что ему не хватило мужества попросить для проекта достойное финансирование.

Добавим, сегодня исполняется 70 лет со дня испытания первого ядерного заряда в СССР, который положил начало создания атомного щита. Союз начал атомный проект в 1942 году в ответ на разработку ядерного оружия в США. Американцы начали создавать бомбу из страха, что первой это может сделать Германия.

Два года назад кладоискатель из Германии Бернд Тальман нашел недалеко от Ораниенбурга предмет, который мог быть компонентом ядерной бомбы. Он заявил, что, возможно, во время Второй мировой войны был тайный исследовательский центр, где занимались разработкой ядерного оружия.

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