ВИЧ-инфицированная жительница Ленинградской области предстанет перед судом за сдачу крови в качестве донора. Женщине грозит наказание до одного года лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Прокурор уже утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Как выяснили следователи, женщина в марте 2019 года получила письменное предупреждение от медиков о поставленном ей диагнозе. Ей также рассказали о последствиях за заражение других людей.
Подсудимая скрыла свое заболевание от работников Центра крови Ленинградской области и в мае сдала свою кровь в качестве донорской. "Факт наличия ВИЧ-инфекции в донорской крови женщины был установлен только при лабораторной проверке, что поставило под угрозу заражения ВИЧ-инфекцией потенциальных пациентов, нуждающихся в переливании", - отмечают в прокуратуре.
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