На МАКС-2019 стали продавать кукурузу с поля, на которое сел А321

На авиасалоне МАКС-2019 начали торговать кукурузой, используя слоган: "Идем правее на солнце вдоль рядов кукурузы". Эту фразу сказал бортпроводник Airbus A321, который совершил аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье.

Как уточняет агентство РИА "Новости", горячая кукуруза с солью стоит 200 рублей. По словам продавца, фраза вызывает интерес у покупателей. "Покупатели улыбаются. Немного стимулирует продажи. Люди подходят, фотографируют", - сказал он.

Сама кукуруза оказалась не с того самого поля, на которое приземлился самолет. "Могу сказать, что и с того самого, но на самом деле нет", - пояснил продавец.

Напомним, фраза "Идем правее на солнце вдоль рядов кукурузы" привлекла внимание пользователей российского сегмента интернета. На фоне ее растущей популярности телеканал RT сделал макеты футболок с такой надписью на груди. Авторским правом фраза не защищена, поэтому использовать ее может любой человек.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что одна из пассажирок лайнера Airbus A321 пожаловалась на травлю в интернете и СМИ из-за видео с места инцидента. Многие пользователи возмутились тем, что девушка пожаловалась на испачканную руку, а в других видео не поблагодарила пилотов. Британское издание Daily Mail назвало россиянку "неблагодарной инструкторшей по танцам на пилоне".

Читайте также: Пассажиры самолета, приземлившегося на кукурузном поле, рассказали о ЧП