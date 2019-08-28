В "Вертолетах России" сообщили, сколько будет стоить полет на аэротакси

15-минутный полет на аэротакси в Москве обойдется примерно в 3 тысячи рублей, сообщил Александр Охонько - гендиректор компании "ВР-Технологии", которая входит в холдинг "Вертолеты России".

"Планируем примерно 3000 рублей за вертолетное такси бизнес-класса и 2700 за классическое место", - сказал он РИА Новости.

Ранее стало известно, что "Яндекс.Такси" планирует запустить первые в нашей стране регулярные вертолетные рейсы, доступные к заказу через приложение на смартфоне. Сегодня соответствующее соглашение с "ВР-Технологии" было подписано на авиасалоне МАКС-2019.

В перспективе в приложении появится еще одна дополнительная опция - на определенных отрезках пути можно будет вместо автомобиля воспользоваться вертолетом.

Предполагается, что тестовые полеты в пригород столицы и в зону МКАД начнутся уже в следующем году.

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