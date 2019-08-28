15-минутный полет на аэротакси в Москве обойдется примерно в 3 тысячи рублей, сообщил Александр Охонько - гендиректор компании "ВР-Технологии", которая входит в холдинг "Вертолеты России".
"Планируем примерно 3000 рублей за вертолетное такси бизнес-класса и 2700 за классическое место", - сказал он РИА Новости.
Ранее стало известно, что "Яндекс.Такси" планирует запустить первые в нашей стране регулярные вертолетные рейсы, доступные к заказу через приложение на смартфоне. Сегодня соответствующее соглашение с "ВР-Технологии" было подписано на авиасалоне МАКС-2019.
В перспективе в приложении появится еще одна дополнительная опция - на определенных отрезках пути можно будет вместо автомобиля воспользоваться вертолетом.
Предполагается, что тестовые полеты в пригород столицы и в зону МКАД начнутся уже в следующем году.
Читайте также:
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.
Глава комитета Верховной рады Украины по международным делам также заявила, что "Московия" - "тюрьма народов".
Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.