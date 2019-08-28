Уклониста от армии отправили в колонию на два года

В Ставропольском крае вынесен приговор военнослужащему, который совершил дезертирство почти 6 лет назад.

В октябре 2013 года молодой человек покинул часть и не вернулся. Он работал на различных строительных площадках без оформления, дважды был осужден за преступления против собственности. Правоохранителям о том, что является военнослужащим, он не говорил.

В мае текущего года дезертира задержали, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 5 дней. Отбывать его он будет в колонии общего режима.

Добавим, скоро на Ставрополье состоится суд над 23-летним местным жителем, который уклонялся от призыва на военную службу. По данным СК, он регулярно получал повестки о необходимости явиться в военкомат, но ни разу туда не пришел.