Регионы поддержали идею отмечать окончание татаро-монгольского ига

Большинство субъектов России поддержали предложение Калужской области сделать 11 ноября - день окончания Стояния на Угре - общероссийской памятной датой. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Наша инициатива получила поддержку большинства регионов России. Это яркое свидетельство важности отстаивания суверенитета нашей страны", - отмечается в сообщении.

В поддержку этой инициативы выступили 60 регионов. Однако в Казани посчитали, что такой праздник вызовет разобщение русских и татар и приведет к негативным "общественно-политическим последствиям".

По словам авторов законопроекта, который в настоящее время находится на рассмотрении в Госдуме, Стояние на реке Угре привело к появлению независимого русского государства с центром в Москве, рождению российского суверенитета. Придание дате общенационального статуса укрепит патриотическое сознание граждан и популяризирует историю России, считают в Калужской области.

Сейчас 11 ноября является региональным праздником в Калужской области, поскольку эти исторические события происходили под Калугой, в Дзержинском районе.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Крыму предложили установить памятник в честь присяги на верность крымских татар Российской империи в 1783 году на горе Ак-Кая в Белогорске.

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