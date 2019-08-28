Бузову предложили привлечь к пропаганде безопасности на дорогах

Российскую певицу Ольгу Бузову следует прилечь к пропаганде безопасности на дорогах. Такое мнение высказал вице-премьер России Максим Акимов во время заседания правительственной комиссии.

По его мнению, нынешние методы работы с населением безнадежно устарели, поэтому к этому вопросу нужно подойти "неформально". У Бузовой есть более 15 миллионов подписчиков в социальных сетях, а это потенциальный выход к "15 миллионам молодых матерей", считает чиновник.

"Раз такая большая аудитория, если это лидер общественного мнения, значит она наверняка ответственный патриотичный человек", - предположил он.

Именно поэтому певице нужно предложить заниматься вопросом пропаганды безопасного поведения на дорогах, и "заплатить, если надо", заключил Акимов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что общественные активисты обратились в Генеральную прокуратуру России с требованием заблокировать аккаунт певицы Ольги Бузовой в Instagram. Причиной обращения стало видео, на котором она смеется и называется себя в шутку блокадницей.

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