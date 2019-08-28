Глава ГИБДД Михаил Черников предлагает прописать в законе запрет перевозить детей с высокой скоростью.
О необходимости понизить порог максимальной скорости он заявил сегодня на заседании правкомиссии. Черников подчеркнул, что абсолютное большинство ДТП с участием детей происходят из-за того, что водители нарушают правила дорожного движения. Только с начала текущего года было составлено более 397,5 тыс. протоколов о нарушении правил перевозки детей.
Глава ГИБДД также предложил учить детей в школе автоделу в рамках предмета "технология".
Ранее он уже вносил предложение запретить перевозить детей с высокой скоростью. Речь шла о ее снижении на 20 км в час. "Но в аппарате главка был ответ, а как мы будем это администрировать?" - рассказал Черников.
Источник фото: сайт Госдумы
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