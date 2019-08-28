Число браков и разводов в России оказалось минимальным с 1990 года

Число браков и разводов в России снизилось до исторического минимума с 1990 года. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат), опубликованные на сайте ведомства.

В минувшем году число браков, заключенных на тысячу человек, составило 6,1, а разводов - 4. Всего в 2018 году было заключено 893 тысячи браков и оформлено 5823 тысячи разводов.

В 1990 году на тысячу населения приходилось 8,9 браков - всего 1,3 млн. Разводов фиксировалось 3,8 - 559 тысяч.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что за первое полугодие 2019 года в России было зарегистрировано 333,1 тысячи браков, что на 12,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным Росстата, количество заключенных браков снизилось на 46 тысяч, а разводов - на 64,4 тысячи.

Количество разводов вовсе снизилось на 21,8%. Самый большой рост числа заключенных браков зафиксировали в Ингушетии и Туве - 2,6% и 2,7% соответственно. Наибольшее снижение числа свадеб отмечено на Чукотке - 23%, а также Костромской области и Адыгее - 20,6%.

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