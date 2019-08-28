Археологи обнаружили крупнейшее захоронение принесенных в жертву детей

Археологи обнаружили останки 227 детей на раскопках вблизи столицы Перу Лимы. По словам специалистов, это крупнейшее подобное захоронение.

Как уточняет британское издание The Daily Mail, ученые нашли останки детей в возрасте от четырех до четырнадцати лет, которых, вероятнее всего, принесли в жертву богам в надежде на улучшение погоды. Местные народы старались задобрить богов из-за резкого изменения климата, который был вызван эффектом "Эль-Ниньо".

"Где бы мы ни копнули - там тело", - отмечают археологи и подчеркивают, что это захоронение не станет последней подобной находкой.

Исследователи считают, что погибшие дети принадлежали к цивилизации Чиму, которая в 1475 году была завоевана инками.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что останки гигантских людей, живших примерно пять тысяч лет назад, обнаружили во время раскопок близ города Цзинань китайские археологи. Рост местных древних жителей превышал 1,9 метра, сообщает портал "Чжунго синьвэньван".

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