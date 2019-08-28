Песков не запомнил продавщицу, у которой Путин дважды покупал мороженое

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает, покупал ли глава государства мороженое у одной и той же продавщицы во время Международного авиакосмического салона (МАКС).

По его словам, на авиасалоне ежегодно работают одни и те же компании, поэтому вполне вероятно, что за торговыми прилавками стоят те же самые люди. "Даже не знаю, это та же продавщица или не та же. Это, что называется, вопрос не к нам", - пояснил представитель Кремля журналистам.

Напомним, накануне, 27 августа, Владимир Путин купил мороженое, а также угостил им турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана во время посещения МАКСа. Для президента Турции Путин выбрал ванильное, а себе взял сразу два - шоколадное и сливочное. Мороженое обошлось российскому лидеру в 210 рублей. Президент России протянул продавщице пятитысячную купюру, а сдачу попросил отдать главе Минпромторга "на развитие авиации".

Позднее журналисты заметили, что на фотографиях, сделанных во время покупки Путиным мороженого на МАКС-2017 и МАКС-2019, стоит одна и та же продавщица. Два года назад она была одета в фиолетовые фартук и косынку, а в этом - в синие кепку и фартук.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что госсекретарь США Майк Помпео рассказал журналистам, что администрация Дональда Трампа сделает все возможное для возвращения России в "большую восьмерку".

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