Иск московской прокуратуры о лишении родительских прав семьи Проказовых был передан в Лефортовский суд. По словам представителя ответчиков Екатерины Тягай, предварительное заседание пройдет 2 сентября в 10:00.
Ранее уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова направляла обращение в прокуратуру с просьбой отозвать иск против Ольги и Дмитрия Проказовых, которые взяли с собой малолетнего сына на несанкционированную акцию протеста 27 июля.
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