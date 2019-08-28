Лефортовский суд рассмотрит дело пары, взявшей сына на митинг

Иск московской прокуратуры о лишении родительских прав семьи Проказовых был передан в Лефортовский суд. По словам представителя ответчиков Екатерины Тягай, предварительное заседание пройдет 2 сентября в 10:00.

Ранее уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова направляла обращение в прокуратуру с просьбой отозвать иск против Ольги и Дмитрия Проказовых, которые взяли с собой малолетнего сына на несанкционированную акцию протеста 27 июля.