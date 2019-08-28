Мячом по голове и линейкой по пальцам - названы частые травмы в школе

Удары мячом по голове и линейкой по пальцам оказались самыми частыми причинами травм детей в московских школах. Об этом рассказал старший врач-педиатр станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Андрей Ольшевский.

По его словам, с начала нового учебного года будут введены дополнительные бригады скорой помощи. "В начале сентября ждем еще наплыв обращений. Самая частая травма в школе - удар мячом по голове, а также удары линейкой по пальцам, на такие вызовы мы тоже выезжаем", - цитирует его агентство РИА "Новости".

В пятерку наиболее частых травм также вошли последствия потасовок в школе, падения с лестниц и ссадины на руках и ногах, полученные после игр во время перемены.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что аналитический центр Brand Analytics, что занимается анализом социальных сетей, выяснил, как и в каких количествах пользователи русскоязычного сегмента сети выражают свое недовольство и злобу.

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