Импортные органические продукты рискуют исчезнуть из магазинов России

С начала будущего года из российских магазинов могут исчезнуть все импортные продукты, которые имеют маркировку "органический". Дело в том, что согласно закону "Об органической продукции", все продукты с такой маркировкой должны иметь российские сертификаты.

Как уточняет издание "Коммерсантъ", иностранные производители не смогут получить сертификаты из-за неготовности соответствующих механизмов в России. Закон ставит под угрозу возможность продажи зарубежной органической продукции и грозит поставщикам и торговым сетям "миллиардными убытками", отмечается исполнительный директор "Русбренда" Алексей Поповичев.

Специалисты организации отмечают, что сейчас в российских магазинах представлен большой ассортимент импортной еды, имеющей выданные в ЕС международные сертификаты. С 1 января 2020 года такая продукция попадет под запрет, поскольку она не имеет российские сертификаты.

При этом сертификация импортной продукции на соответствие российским требованиям почти невозможна. В стране работает лишь один аккредитованный орган сертификации, отмечает Поповичев. Также не приняты акты, которые регулируют порядок нанесения маркировки "органический", что не позволяет выпускать продукцию.

В Минсельхозе пояснили, что закон не запрещает продажу продукции, запрещено использовать только маркировку "органический", если требования страны-экспортера не соответствуют российским стандартам.

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