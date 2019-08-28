Сбербанк: 52% семей с детьми имеют кредит

В нашей стране семьи с детьми в два раза чаще остальных россиян берут потребительские кредиты. В итоге их имеют 52% таких семей.

Об этом заявили в Сбербанке. Отмечается, что в целом 28% россиян в возрасте 18-65 лет имеют потребительский кредит.

По данным ЦБ, банки в 2017 году увеличили кредитование населения на 13,2%, в прошлом - на 22,8%. Прогнозируется, что в этом году показатель будет 15-20%.

Ранее сообщалось, что по итогам первой половины текущего года россияне взяли в долг у банков в 4,5 раза больше средств, чем за весь 2010-й. Эксперты Международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza констатируют, что сумма выданных кредитов составляет 16,2 триллиона рублей.

Наиболее часто берут кредиты жители Севастополя, Республики Крым, Ленинградской области, Подмосковья, Краснодарского края, а также Воронежской и Калининградской областей.

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