Суд Череповца оценил оскорбление главы и мэра города в 30 тысяч рублей

Череповецкий городской суд оставил в силе решение мирового суда, назначившего жителю города 280 часов обязательных работ и штраф в размере 30 тысяч рублей за оскорбление главы и мэра Череповца.

Отмечается, что в 2017-2018 годах общественник неоднократно грубо высказывался в адрес главы Череповца Маргариты Гусевой и мэра Елены Авдеевой в связи с их служебной деятельностью. Главным предметом критики стала вырубка деревьев в одном из районов города.

Мировой суд назначил мужчине наказание в виде 280 часов обязательных работ и штраф в размере 30 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда чиновникам. Общественник с решением суда не согласился и подал апелляцию. По его словам, приговор является незаконным и необоснованным, а при рассмотрении уголовного дела были допущены процессуальные нарушения.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Мотыгинский районный суда Красноярского края признал виновной местную жительницу, которая оскорбила судебных приставов в "Одноклассниках". Инцидент произошел 5 июня, женщина оставила гневный комментарий с нецензурной лексикой.

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