Двое хирургов центральной больницы №1 Нижнего Тагила забрали свои заявления об увольнении. Такое решение они приняли после разговора с главой минздрава Свердловской области Андреем Цветковым.
Ранее увольняться передумал ещё один хирург. Всего о решении уйти из больницы заявляли 6 врачей.
Заведующий хирургическим отделением Юрий Изотеев рассказал телеканалу "360", что причина массового увольнения - "увеличение нагрузки, которое не подкреплено кадровым потенциалом".
Он назвал условия, которые выдвигают врачи. Речь идет о кадровом усилении и правовой защите медика перед пациентом и его родственниками.
Ситуацию в Нижнем Тагиле прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, данный вопрос требует реакции местных властей и министерства здравоохранения.
Депутат Госдумы Ярослав Нилов обратился к глава минздрава РФ Веронике Скворцовой с просьбой направить в город комиссию ведомства для проведения проверки.
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