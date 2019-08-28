Два хирурга из Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении

Двое хирургов центральной больницы №1 Нижнего Тагила забрали свои заявления об увольнении. Такое решение они приняли после разговора с главой минздрава Свердловской области Андреем Цветковым.

Ранее увольняться передумал ещё один хирург. Всего о решении уйти из больницы заявляли 6 врачей.

Заведующий хирургическим отделением Юрий Изотеев рассказал телеканалу "360", что причина массового увольнения - "увеличение нагрузки, которое не подкреплено кадровым потенциалом".

Он назвал условия, которые выдвигают врачи. Речь идет о кадровом усилении и правовой защите медика перед пациентом и его родственниками.

Ситуацию в Нижнем Тагиле прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, данный вопрос требует реакции местных властей и министерства здравоохранения.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов обратился к глава минздрава РФ Веронике Скворцовой с просьбой направить в город комиссию ведомства для проведения проверки.

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