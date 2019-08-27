Россияне потребляют рыбы на 5 кг меньше нормы

Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что среднестатистический россиянин употребляет рыбы на 5 кг меньше нормы, предусмотренной Министерством здравоохранения России. Чиновник обратил внимание на статистику, по которой потребление рыбы в РФ за прошлый год составило в среднем 15,6 кг на человека.

Савльев отмечает, что статистика Росстата показывает обратное. По исследованию ведомства, россияне потребляют в среднем 21,7 кг рыбы на человека. Однако, по мнению Савельва, ведомство не учитывает, что в пищу не употребляется около половины веса рыбы: чешуя, хвосты, головы и внутренности.

Также Руководитель информационного агентства по рыболовству рассказал о проблеме транспортировки тихоокеанских лососей в центральные регионы России. По его словам, на 21 августа было выловлено 404,93 тысяч тонн лососевых. Однако Владивосток отправил российским регионам лишь 10,96 тысяч тонн рыбы, поскольку средний уровень загрузки холодильных мощностей на Дальнем Востоке составляет 83,4%.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как российские власти хотели увеличить объем рыбы в рационе россиян. Чиновники предлагали увеличить объем рыбы в потребительской корзине до 22 килограммов. Рекомендация добавить в корзину лосось, форель и сельдь поступила из Минздрава России.

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