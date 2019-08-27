Чиновников в России стали чаще увольнять из-за утраты доверия

В Генеральной прокуратуре России рассказали о том, что за последние три года количество увольнений чиновников в связи с утратой доверия увеличилось в 3 раза. Если в 2016 году было уволено 383 должностных лица, то уже в 2018 году по этой статье было уволено 1303 чиновника.

В первой половине 2019 года в связи с утратой доверия уволили уже 469 должностных лиц. Самые распространенные нарушения среди чиновников: нарушение запрета на осуществление предпринимательской деятельности, сокрытие информации об имуществе, а также доходах и расходах, и непринятие мер по урегулированию конфликта интересов.

Примечательно, что все чиновники, уволенные в связи с утратой доверия, попадают в "черный список". Просмотреть его можно на официальном сайте Генпрокуратуры РФ.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил замглавы ПФР Алексея Иванова. Чиновник обвиняется в получении взятки в размере 4,4 млн рублей. Он был задержан в начале июля, Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца.

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