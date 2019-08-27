В РФ ликвидируют 75 полигонов с опасными отходами

В РФ в начале следующего года ликвидируют 75 полигонов с отходами, которые представляют опасность для людей и природы.

Как заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, это будет сделано в рамках нацпроекта "Экология".

В качестве примера чиновник привел три полигона в Нижегородской области. Один из них - так называемая черная дыра - особенно опасен, на подлете к нему умирают птицы. В этом месте многие годы сливали отходы химической промышленности.

Кобылкин особо отметил, что расчищенные земли "подлежат экологическому восстановлению", хотя сделать это будет очень сложно.

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