Маркировать воду могут начать с октября

Эксперимент по маркировке питьевой и минеральной воды в РФ может продлиться с 1 октября текущего года по 30 сентября 2020-го. Такое предложение внес Минпромторг, подготовлен проект постановления кабмина.

Маркировать будут товары с кодом ТН ВЭД ЕАЭС 2201 (воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные, без добавления сахара или других веществ; лед и снег).

Пока в России маркируют сигареты, обувь и меховые изделия.

Месяц назад глава "Ростеха" Сергей Чемезов отмечал, что в нашей стране подделывают более 25% продаваемой питьевой воды. В некоторых регионах объем фальсификата доходит до 80%. Система маркировки, по словам чиновника, поможет решить эту проблему.