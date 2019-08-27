Эксперимент по маркировке питьевой и минеральной воды в РФ может продлиться с 1 октября текущего года по 30 сентября 2020-го. Такое предложение внес Минпромторг, подготовлен проект постановления кабмина.
Маркировать будут товары с кодом ТН ВЭД ЕАЭС 2201 (воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные, без добавления сахара или других веществ; лед и снег).
Пока в России маркируют сигареты, обувь и меховые изделия.
Месяц назад глава "Ростеха" Сергей Чемезов отмечал, что в нашей стране подделывают более 25% продаваемой питьевой воды. В некоторых регионах объем фальсификата доходит до 80%. Система маркировки, по словам чиновника, поможет решить эту проблему.
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