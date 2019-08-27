Гидрографы открыли пять новых российских островов в Арктике

Гидрографическая группа Северного флота подтвердила открытие пяти островов в Карском море.

Как сообщили в пресс-службе СФ, гидрографы работают на архипелаге Земля Франца-Иосифа в составе комплексной экспедиции. По их словам, площадь открытых островов - от 900 до 54,5 тыс. кв. метров. Они были замечены еще три года назад на снимках со спутника, но ранее они были скрыты ледником.

В 2015-2018 годах гидрографы помогли обнаружить более 30 новых островов, мысов и бухт в районе архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля. В своей работе они используют материалы дистанционного зондирования Земли.

Добавим, экспедиция Северного флота стартовала 15 августа и продлится до конца следующего месяца.

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