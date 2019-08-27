"Дед, ты приемный!": что ждет стариков в чужих семьях

Минтруд предлагает "отдавать" одиноких стариков в приемные семьи - по мнению чиновников, это может стать одним из основных способов улучшить жизнь пожилых людей. Так, например, проект с приемными дедушками и бабушками уже ХМАО - там одиноким старикам назначают "помощника, который принимает его в свою семью и помогает в ежедневных делах, получая пособие в размере 10 тыс. рублей".

Однако, возникает вопрос - насколько приемный дед "приживется" в новой семье? Не будут ли таких стариков брать мошенники ради тех же 10-ти тысяч рублей? И как быть, если старики и молодежь не сойдутся характерами? На эти вопросы Pravda.ru ответила психолог и публицист Ирина Медведева.

- Мне кажется, что все зависит от мотивации людей, которые хотят взять к себе стариков - и от мотивации стариков, которые хотят жить в чужой семье. Ведь одни, может быть, захотят, чтобы их полностью обслуживали (даже если они не настолько немощны) а другие захотят чужую семью сделать своей, чем-то помочь. Чем? Например, детям, внукам в этой семье, даже и помочь взрослым членам семьи своей мудростью, какими-то своими знаниями, умениями.

Но к этому надо очень осторожно относиться, потому что в очень бедных регионах могут взять такого старика (или старушку) для того, чтобы пополнить семейный бюджет. На старике или старушке могут экономить, кормить их хуже, чем скотину, а сами будут наживаться на этом. Хотя, конечно, вроде бы на 10 тысяч особенно не наживешься, но в провинции бывает такая ситуация, что 10 тысяч - это вполне заметные деньги.

Здесь очень полезно сначала длительное общение потенциально новой семьи и такого старика или старушки, которые подумывают о том, чтобы прийти в дом к чужим людям. Все-таки очень много проясняется в личном общении. Очень серьезным должен быть подход к этому решению. Пожилой человек - это не ребенок. Когда ребенка усыновляют, он более гибкий. А здесь вдруг не сойдутся характерами. Всякое может быть. Это очень возможно, потому что старые люди, особенно те, которые привыкли жить одни, то есть волей-неволей эгоистичные, они очень капризные могут быть.

Посмотрите, когда вполне работоспособные люди ездят в командировки - очень часто они просят, чтобы даже их с сослуживцем, который вместе с ними поехал, не селили в одном номере на какую-то одну или две ночи. Что же говорить о старых людях со своими причудами, капризами, сложившимися привычками! Конечно, это очень тяжело. Но бывает, что одиночество еще тяжелее.

И не обязательно, что старый человек себя не может обслуживать, а просто потому, что ему тошно одному и он ради этого, может быть, потерпит какие-то чужие правила жизни, к которым он не привык и которые даже считает неверными. Так что все зависит от людей - и той, и другой стороны.