Женщина из Екатеринбурга нашла свое фото на образце надгробия

Один из фотосалонов Екатеринбурга использовал фото живой женщины для создания образца надгробия. Это обнаружила сестра Екатерины Колбасиной, которая пришла в фотосалон, чтобы распечатать документ. Она увидела на стене овальный образец надгробия со своей сестрой.

Родственница Екатерины Колбасиной обратилась к руководству фотоателье с требованием снять фотографию. Образец надгробия сняли. Оказалось, что фото женщины было сделано более восьми лет назад при поступлении в институт. Екатерина хотела отнести жалобу руководителю фотосалона, однако обнаружила, что организация переехала. Сейчас женщина пытается разыскать директора фотосалона. Если Екатерине Колбасиной не удастся связаться с ним в течение 10 дней, то она подаст в суд, чтобы возместить моральный вред.

"Этот инцидент тяжело перенесла моя мама. Вряд ли кто-нибудь захочет увидеть свое чадо на вот таком надгробии. Имя и даты были вымышленные, но сам факт незаконного использования фотографии — это аморально. Получается, что на надгробии может оказаться любой человек, ранее сделавший фотографию", — пояснила женщина.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о скандале, который произошел на молодежном форуме "Таврида".

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