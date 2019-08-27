Количество убитых латвийскими карателями в годы Великой Отечественной войны жителей территории современной Новгородской области может быть больше, чем принять было считать.
Об этом в интервью агентству новостей РИА сообщил руководитель отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области Сергей Килессо.
Напомним, что речь идет о геноциде мирного населения в 1941–1943 годах в поселках Жестяная Горка и Черное. В мае текущего СК РФ возбудил расследование трагедии.
Согласно архивным данным, указывает Сергей Килессо, в окрестностях Черного и Жестяной Горки захоронено порядка четырех тысяч мирных граждан. Но, сообщил Килессо агентству новостей РИА, жертв, скорее всего, намного больше.
У многих останков, отметил специалист, не хватает частей тела, что может быть свидетельством прижизненных пыток.
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