Пенсионерам-северянам предложено оплачивать часть проезда за границу

Пенсионерам — жителям Крайнего Севера, едущим отдыхать за границу, предложено оплачивать проезд по России.

По данным "Интерфакса", законопроект внес в Госдуму Минтруд. По словам авторов, суды выносят 99% решений в пользу возмещения такого проезда. Решения об отказе компенсации выносят по закону территориальные органы Пенсионного фонда. "Запустить" закон намерены с января 2021 года.

Ранее московский мэр Сергей Собянин заявил о возможном повышении минимальной пенсии в столице. Обсудить этот вопрос могут уже на текущей неделе.