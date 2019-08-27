Пенсионерам — жителям Крайнего Севера, едущим отдыхать за границу, предложено оплачивать проезд по России.
По данным "Интерфакса", законопроект внес в Госдуму Минтруд. По словам авторов, суды выносят 99% решений в пользу возмещения такого проезда. Решения об отказе компенсации выносят по закону территориальные органы Пенсионного фонда. "Запустить" закон намерены с января 2021 года.
Ранее московский мэр Сергей Собянин заявил о возможном повышении минимальной пенсии в столице. Обсудить этот вопрос могут уже на текущей неделе.
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