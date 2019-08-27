Опыт волонтерства станет преимуществом при приеме на работу

При размещении резюме на портале "Работа в России" можно будет указать опыт волонтерской деятельности.

Как сообщили в Роструде, он очень важен и характеризует соискателя с хорошей стороны. Соответствующая отметка в резюме появится уже в следующем году. Из-за данного нововведения планируется интегрировать портал с системой "Добровольцы России".

Кабмин ранее утвердил план реализации Концепции развития волонтерства до 2025 года. В нем указано, что планируется разработать онлайн-курсы для волонтеров и в целом развивать поддержку добровольческой деятельности.

На сайте Роструда отмечается, что в данное время в общероссийской базе вакансий доступно свыше 1,5 млн предложений по трудоустройству для людей всех возрастов, в том числе старшего поколения.

Кроме того, на портале опубликована информация об инвестиционных проектах, реализуемых в регионах, программах повышения трудовой мобильности, об условиях жизни и работы на территории различных субъектов РФ.

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