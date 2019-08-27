В Госдуме раскритиковали идею продавать алкоголь в отделениях почты

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал идею продавать в отделениях почты алкоголь.

По его словам, в стране и так слишком много магазинов, где продается спиртное, и сетевые ритейлеры не торгуют контрафактным алкоголем. "Когда у тебя орут пьяные быдлогопы под окном - тебе без разницы, чего они напились: нормального или ненормального", - сказал парламентарий агентству "Москва".

Он добавил, что если они напьются "паленого" алкоголя, то "быстрее помрут", а от качественного "дольше проживут и дольше будут терроризировать всех".

Милонов считает, что в почтовых отделениях лучше продавать носки. Кроме того, по его мнению, надо расширять перечень предоставляемых услуг.

Ранее сообщалось, что "Почта России" попросила почти 85 млрд рублей на трансформацию отделений в гибриды алкомаркета, аптеки, банка и МФЦ. В компании также планируют оказывать социальные, медицинские и образовательные услуги.

Источник фото: Facebook

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