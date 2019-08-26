Мэр Киселевска пожаловался на организатора встреч с местными жителями

Мэр Киселевска Максим Шкарабейников обратился с жалобой в региональную прокуратуру на редактора местного издания "Новости Киселевска", которая провела несколько встреч с жителями города.

Чиновник считает, что журналистка должна была предварительно согласовать с властями проведение мероприятий, иначе она "подвергает себя и жителей опасности". Сама редактор назвала подобные требования мэра неадекватными. Она рассказала о поступавших в ее адрес угрозах со стороны Шкарабейникова.

Ранее журналистка провела интервью с жителями о проблемах микрорайонов. В "Новостях Киселевска" публиковалась информация о подземных пожарах и червях в проточной воде. Также издание собиралось пообщаться с горожанами о проблеме заболеваемости раком и другими болезнями из-за плохой экологии, однако после жалобы мэра встреча оказалась под угрозой срыва.