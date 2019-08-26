Аэропорт "Жуковский" создаст дополнительный контур защиты от птиц

Аэропорт "Жуковский" создаст дополнительный контур защиты от птиц. Такое решение принято после аварийной посадки самолета из-за попадания птиц в двигатели.

Уже закуплено и устанавливается новое оборудование для отпугивания птиц. Будет создан дополнительный контур биоакустических установок и пропановых пушек по всему периметру аэродрома.

Основные работы будут завершены до открытия выставки МАКС.

Напомним, Airbus-321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который вылетел из Москвы в Симферополь 15 августа, сразу после взлета совершил аварийную посадку на кукурузном поле. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, никто не погиб.

Летчики позже получили звания Героев России, остальных членов экипажа наградили орденами Мужества.

Источник фото: сайт Госдумы

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