Аэропорт "Жуковский" создаст дополнительный контур защиты от птиц. Такое решение принято после аварийной посадки самолета из-за попадания птиц в двигатели.
Уже закуплено и устанавливается новое оборудование для отпугивания птиц. Будет создан дополнительный контур биоакустических установок и пропановых пушек по всему периметру аэродрома.
Основные работы будут завершены до открытия выставки МАКС.
Напомним, Airbus-321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который вылетел из Москвы в Симферополь 15 августа, сразу после взлета совершил аварийную посадку на кукурузном поле. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, никто не погиб.
Летчики позже получили звания Героев России, остальных членов экипажа наградили орденами Мужества.
Источник фото: сайт Госдумы
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