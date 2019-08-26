Роскомнадзор вынес предупреждение учредителю телеканала Playboy TV за нецензурную брань в эфире. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Специалисты обнаружили, что в эфире использовались матерные слова и выражения. Это является нарушением статьи 4 закона "О средствах массовой информации".
Предупреждение направлено редакции и учредителю телеканала.
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