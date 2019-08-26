Московские приставы разыскивают должников через уличные камеры

Федеральная служба судебных приставов в Москве в тестовом режиме приступила к розыску должников при помощи городских уличных камер наблюдения. За первые шесть месяцев текущего года таким образом удалось найти 27 должников.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, всего за погода столичные судебные приставы нашли более 2 тысяч должников. Это на 25%, чем за аналогичный период минувшего года. Тогда приставам удалось разыскать 1,6 тысяч должников.

Напомним, число невыездных должников с начала года резко выросло на 1 миллион человек. Юристы объясняют это работой самих приставов и нежеланием россиян возвращать долги.