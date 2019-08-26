Федеральная служба судебных приставов в Москве в тестовом режиме приступила к розыску должников при помощи городских уличных камер наблюдения. За первые шесть месяцев текущего года таким образом удалось найти 27 должников.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, всего за погода столичные судебные приставы нашли более 2 тысяч должников. Это на 25%, чем за аналогичный период минувшего года. Тогда приставам удалось разыскать 1,6 тысяч должников.
Напомним, число невыездных должников с начала года резко выросло на 1 миллион человек. Юристы объясняют это работой самих приставов и нежеланием россиян возвращать долги.
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