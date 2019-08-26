В Госдуме предложили переодеть учащихся Петербурга в картузы и френчи

Депутат Государственной думы Российской Федерации Виталий Милонов предложил ввести единые стандарты внешнего вида школьников с учетом культурных особенностей каждого региона страны.

Свою инициативу депутат Госдумы РФ изложил в официальном обращении к главе Министерства просвещения Российской Федерации Ольге Васильевой.

Многие родители, пишет Виталий Милонов, обращают внимание на необходимость введения единой школьной формы, как это было во времена СССР. Внешнее единообразие школьников, соглашается с ними Милонов, благотворно повлияет на учебный процесс.

Депутат Госдумы РФ считает, что единые стандарты должны отличаться по регионам с учетом местных культурных особенностей. В Санкт-Петербурге, например, новатор предлагает ввести для мальчиков картузы и френчи, а для девочек — передники и платья.

Данная одежда, поясняет Виталий Милонов, будет связывать современных школьник с историей дореволюционного Петербурга.

Ранее Виталий Милонов предложил сделать общественные бани бесплатными для тех, у кого дома отключили горячую воду.

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