Соцопрос: какими профессиями родители пугают детей

"Станешь дворником, если будешь плохо учиться и плохо себя вести" - обычная страшилка, которую родители рассказывают детям со времён раннего СССР. Как сообщили журналисты, портал по психологии "провёл анонимный опрос более чем 8000 родителей в 21 городе России - спросив, какой именно профессией или жизненной ситуацией они "пугают" своих детей".

Выяснилось, что в 2019 году список страшилок изменился - если раньше первое место занимал «дворник», сейчас оно закрепилось за «бомжом», а «будешь дворником» ушло на второе место. На третьем месте в родительских страшилках «станешь таксистом», вслед за которым идёт «будешь работать охранником», а для девочек - «станешь уборщицей».

В республиках Северного Кавказа, впрочем, страшилка одна на всех - «будешь пастухом» (несмотря на уважение к этой профессии).

Отметим, что по данным общенационального соцопроса, проведённого в 2018-2019 годах, профессия дворника, таксиста и охранника вошли в топ-10 самых неуважаемых профессией среди молодёжи и граждан от 30 до 40 лет.

И действительно, ранее крупнейший рекрутинговый центр составил список занятий, которые неинтересны россиянам, родившимся после 1981 года - они честно сообщили, какие профессии считают "позорными". Среди самых "позорных" профессий - оператор call-центра, офисный клерк, продавец, рабочий, таксист, грузчик и дворник. Миллениалы заявили, что "лучше в гроб, чем работать в такой постыдной профессии".