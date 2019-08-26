Собянин: больше 95% москвичей будут жить рядом с метро

Через 5-7 лет более 95% москвичей будут проживать в непосредственной близости от метрополитена. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, которые приводит его официальный сайт, с 2011 года в Москве откорыли 81 новую станцию метро. Подземка пришла в Солнцево, Ново-Переделкино, Ховрино, Новокосино, Зябликово, Братеево, Косино-Ухтомский, Некрасовку, Жулебино, Коммунарку, Саларьево, на Мичуринский проспект и Дмитровское шоссе.

Через несколько месяцев будет открыто движение на участке Некрасовской линии от станции "Косино" до МЦК.

Мэр напомнил, что 20 августа градостроительно-земельная комиссия решила продлить Коммунарскую линию метро в Троицк. Проект пройдет общественные слушания.

Предполагается, что длина новой ветки составит 14,6 километра. Она пройдет вдоль Калужского шоссе от станции "Столбово" (пересадочная с действующей станцией "Коммунарка" Сокольнической линии) до Троицка. На ней будет шесть станций, их рабочие названия - "Сосенки", "Ракитки", "Десна", "Десеновское", "Ватутинки" и "Троицк".

Участок от "Сосенок" до "Десеновской" будет надземным.

Источник фото: официальный сайт Сергея Собянина

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