Роскачество создало памятку по борьбе с травлей в интернете

В Роскачестве сформулировали рекомендации о том, как обезопасить детей от кибербуллинга, то есть травли в Интернете. Они опубликованы специально перед учебным годом.

Главным способом названо игнорирование обидчика, чтобы лишить его мотивации. Кроме того, предлагается попытаться договориться о прекращении агрессии, а также предупредить о возможности обращения в полицию. Жалобу на кибербуллинг также можно отправить администрации интернет-платформы, на которой он происходит.

Ведомство отметило, что травле в Сети подвергаются 70% тинейджеров, из которых 40% сами начинают применять «вражеские» методы. Родителям предлагается договариваться, чтобы ребенок сообщал им о травле, так как молчаливые переживания в одиночестве порождают множество психологических проблем в будущем.

Ранее Правда.Ру сообщала, что Instagram добавит новые функции, которые будут направлены на борьбу с травлей и проявлениями ненависти в интернете.

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