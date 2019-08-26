Курорт "Роза Хутор" опроверг информацию о ЧП на аттракционе родельбан

В связи с продолжающимся тиражированием в СМИ недостоверных сведений о происшествии на аттракционе родельбан, официально заявляем, что на "Роза Хутор" подобного инцидента не было. Возможно ЧП имело место на другом курорте Красной Поляны.

Безопасность гостей является главным приоритетом курорта "Роза Хутор". Эксплуатация всех аттракционов проходит в полном соответствии с необходимыми нормами.

Родельбан или летние санки — развлечение, которое изобрели в Германии, хорошо известно на европейских курортах. Длина скоростного спуска родельбана на "Роза Хутор" составляет 1350 метров, он состоит из различных виражей и трех кругов. Самый высокий уровень прохождения трека над поверхностью земли - 12,6 метров. Управление двухместными санями осуществляется с помощью ручного тормоза, таким образом скорость движения необходимо контролировать. Максимальная скорость санок достигает 40 километров в час.

Особое внимание уделяется безопасности. Создание родельбана проходило под непосредственным руководством производителя аттракционов немецкой компании "Виганд". Во всех санях есть ремни безопасности. Также работает автоматический контроль скорости, который не позволяет разогнаться больше 40 километров в час. В таком случае срабатывает электромагнит и происходит принудительное торможение. Существует система контроля сближения, если сани настигают идущие впереди, то они замедляются, исключая столкновение. Кататься на аттракционе могут дети с 5 лет, самостоятельно управлять санями только с 18-ти. Вес катающихся не должен превышать 150 килограмм.